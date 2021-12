Grosseto | 77enne minaccia di far esplodere la casa | i carabinieri lo bloccano

(Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dic. - (Adnkronos) -va di faril proprio appartamento, ma ilo hanno bloccato e affidato alle cure dei sanitari del 118. E' accaduto questa mattina a Orbetello (), in un'abitazione nella frazione di Chiarone. Un uomo di 77 anni, in stato di agitazione,va di farla. Isi sono avvicinati, e con le dovute precauzioni hanno fermato ilche non si è rivelato aggressivo. È stato quindi possibile accedere all'interno dell'appartamento per un sopralluogo inisieme ai vigili del fuoco: l'uomo aveva tre bombole di gas: una per la cucina, una per il riscaldamento e una terza di scorta. Le bombole risultavano regolarmente chiuse, né ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grosseto 77enne

LiberoQuotidiano.it

... undi Francavilla d'Ete, entrambi della Provincia di Fermo, e undi Osimo nell'... 26.643 ad Arezzo (18 in più), 17.765 a Siena (71 in più), 12.173 a(77 in più). Sono 555 i casi ...... undi Francavilla d'Ete, entrambi della Provincia di Fermo, e undi Osimo nell'... 26.643 ad Arezzo (18 in più), 17.765 a Siena (71 in più), 12.173 a(77 in più). Sono 555 i casi ...Grosseto, 17 dic. - (Adnkronos) - Minacciava di far esplodere il proprio appartamento, ma i carabinieri lo hanno bloccato e affidato alle cure dei ...