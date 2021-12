Disabili torturati in una casa di cura: intercettate le loro grida e arrestati i responsabili (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una storia agghiacciante fatta di crudeltà gratuita, quella che è accaduta ad alcuni Disabili in un centro di cura nel Palermitano. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto gravissimi episodi di ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una storia agghiacciante fatta di crudeltà gratuita, quella che è accaduta ad alcuniin un centro dinel Palermitano. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto gravissimi episodi di ...

repubblica : Palermo, disabili picchiati e torturati. Blitz nella residenza lager, 17 arrestati: anche il funzionario dell’Asp c… - Agenzia_Ansa : Disabili torturati in casa di cura, arresti nel palermitano. Sequestrati beni e denaro per oltre 6 milioni #ANSA - Corriere : Castelbuono, disabili torturati nella casa di cura «lager»: 35 misure cautelari - StraNotizie : Disabili torturati, l'intercettazione: 'Vivi o morti non interessa a nessuno' - Video - Piergiulio58 : Disabili torturati in una casa di cura lager, 17 arresti nel Palermitano. Sequestrati beni per oltre 6 milioni. -