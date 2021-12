Colantuono: “Ora serve chiarezza per noi e per i tifosi” (Di sabato 18 dicembre 2021) di Marco De Martino Stefano Colantuono commenta in maniera sempre più mesta l’ennesima sconfitta pesantissima subita all’Arechi, stavolta ad opera dell’Inter capolista e campione d’Italia in carica. Il tecnico granata sa bene che la situazione societaria ha contribuito ad acuire le difficoltà della sua squadra: “Veniamo da un momento particolare al di là dei risultati. Ne abbiamo già parlato dopo Firenze e dopo Genova e non voglio tornare sulle vicissitudini societarie. Con l’Inter c’è troppa differenza, questa è la decima gara che faccio qui e –sottolinea Colantuono- abbiamo incontrato sei squadre nettamente superiori a noi. A parte il primo tempo con l’Empoli e la gara interna con la Samp abbiamo fatto bene vincendo a Venezia e pareggiando a Cagliari, mentre con le altre –ribadisce il tecnico granata- c’è troppa differenza, il nostro campionato è ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 dicembre 2021) di Marco De Martino Stefanocommenta in maniera sempre più mesta l’ennesima sconfitta pesantissima subita all’Arechi, stavolta ad opera dell’Inter capolista e campione d’Italia in carica. Il tecnico granata sa bene che la situazione societaria ha contribuito ad acuire le difficoltà della sua squadra: “Veniamo da un momento particolare al di là dei risultati. Ne abbiamo già parlato dopo Firenze e dopo Genova e non voglio tornare sulle vicissitudini societarie. Con l’Inter c’è troppa differenza, questa è la decima gara che faccio qui e –sottolinea- abbiamo incontrato sei squadre nettamente superiori a noi. A parte il primo tempo con l’Empoli e la gara interna con la Samp abbiamo fatto bene vincendo a Venezia e pareggiando a Cagliari, mentre con le altre –ribadisce il tecnico granata- c’è troppa differenza, il nostro campionato è ...

