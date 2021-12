Cecilia Rodriguez: “Ho la faccia di una incinta?” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cecilia Rodriguez incinta è la notizia che ieri aveva entusiasmato i suoi fan, chi segue con affetto lei e Ignazio Moser. Era solo una presunta gravidanza, era il gossip a parlarne. Tornata dalla vacanza – lavoro in montagna Cecilia Rodriguez ha voluto subito chiarire un po’ di cose, e anche che non è incinta. “Ci tengo a dirvi che non sono incinta, ma ho la faccia di una che è incinta, magari?” ha così escluso l’arrivo di un figlio, anche se non vede l’ora di darla questa dolce notizia. Non si è certo arrabbiata con chi ha visto che aveva un po’ di pancino e notato altri dettagli; infatti, col sorriso ha chiesto a tutti di trovare un equilibrio: “Se sono troppo magra non va bene, se ho un chiletto in più o un po’ di gonfiore non va ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021)è la notizia che ieri aveva entusiasmato i suoi fan, chi segue con affetto lei e Ignazio Moser. Era solo una presunta gravidanza, era il gossip a parlarne. Tornata dalla vacanza – lavoro in montagnaha voluto subito chiarire un po’ di cose, e anche che non è. “Ci tengo a dirvi che non sono, ma ho ladi una che è, magari?” ha così escluso l’arrivo di un figlio, anche se non vede l’ora di darla questa dolce notizia. Non si è certo arrabbiata con chi ha visto che aveva un po’ di pancino e notato altri dettagli; infatti, col sorriso ha chiesto a tutti di trovare un equilibrio: “Se sono troppo magra non va bene, se ho un chiletto in più o un po’ di gonfiore non va ...

Advertising

infoitcultura : Cecilia Rodriguez è in pericolo: vittima di uno spiacevole incidente. Tutta la verità nella sua reazione - FOTO - infoitcultura : Cecilia Rodriguez incinta Sul social una foto scatena il gossip guarda - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per avere un bambino? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - zazoomblog : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pronti per avere un bambino? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser… - DarioFabi1 : @stefi27856375 @Cinguetterai Tradito e lasciato da Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello con Ignazio Moser -