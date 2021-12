Un Professore 2 ci sarà (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann non ha sbagliato neanche questo colpo: proprio come I Bastardi di Pizzofalcone e Io ti Cercherò, anche Un Professore ha portato a Rai 1 delle soddisfazioni, registrando nelle prime cinque puntate una media di share del 22.18% con circa quattro milioni e mezzo di telespettatori davanti alla tv. Quando mancano poche ore alla messa in onda del gran finale, quegli stessi telespettatori si domandano se ci sarà o meno un secondo capitolo. Ebbene anche se l’ufficialità da parte della Rai non è ancora arrivata, il rinnovo pare cosa fatta. Già alcune dichiarazioni del regista Alessandro D’Alatri e di Damiano Gavino, che si erano detti ben disposti a mettersi al lavoro per un nuovo capitolo, creavano un clima ottimista, ma a dare implicita conferma è stato proprio Gassmann che, in un’intervista ad Avvenire, riguardo al ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann non ha sbagliato neanche questo colpo: proprio come I Bastardi di Pizzofalcone e Io ti Cercherò, anche Unha portato a Rai 1 delle soddisfazioni, registrando nelle prime cinque puntate una media di share del 22.18% con circa quattro milioni e mezzo di telespettatori davanti alla tv. Quando mancano poche ore alla messa in onda del gran finale, quegli stessi telespettatori si domandano se cio meno un secondo capitolo. Ebbene anche se l’ufficialità da parte della Rai non è ancora arrivata, il rinnovo pare cosa fatta. Già alcune dichiarazioni del regista Alessandro D’Alatri e di Damiano Gavino, che si erano detti ben disposti a mettersi al lavoro per un nuovo capitolo, creavano un clima ottimista, ma a dare implicita conferma è stato proprio Gassmann che, in un’intervista ad Avvenire, riguardo al ...

