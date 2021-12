Turchia | la Banca centrale taglia i tassi al 14% | crolla la lira

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ISTANBUL, 16 DIC - Ladiha abbassato di 100 punti base il proprio tasso di interesse di riferimento portandolo al 14%. Lo riferisce l'Istituto in un comunicato. In seguito alla ...

Il Sole 24 ORE

ISTANBUL, 16 DIC - Lacentrale diha abbassato di 100 punti base il proprio tasso di interesse di riferimento portandolo al 14%. Lo riferisce l'Istituto in un comunicato. In seguito alla decisione la lira ha ...Una nota particolare la merita anche lanazionale della: non è escluso un altro calo dei tassi, in controtendenza. MILANO +0,41%, INFLAZIONE AL 3,7% Lo spread tra Btp 10 anni e Bund di ...Il crollo verticale della lira turca e l'inflazione fuori controllo non ferma la banca centrale che oggi ha tagliato i tassi di interesse per il quarto mese consecutivo a sostegno della politica monet ...Una lettura globale e regionale del complesso sistema commerciale e politico che ruota attorno a Damasco. Perché il baricentro negoziale si sposta sempre più verso est, ma il Medio Oriente resta strat ...