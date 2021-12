The Good Lobby: Veto Turco blocca 8 ong a Summit Onu anticorruzione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest'anno al Summit mondiale anti - corruzione dell'ONU - in corso a Sharm El - Sheik - si è consumata una vera e propria ingiustizia. A causa di un irricevibile Veto del governo Turco, otto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quest'anno almondiale anti - corruzione dell'ONU - in corso a Sharm El - Sheik - si è consumata una vera e propria ingiustizia. A causa di un irricevibiledel governo, otto ...

Ultime Notizie dalla rete : The Good The Good Lobby: Veto Turco blocca 8 ong a Summit Onu anticorruzione askanews Catania, lo strano bando del nuovo Tribunale: scadenza dopo le feste e nessun documento tecnico. Le ditte: “Impossibile partecipare” Prima fissata alla vigilia di San Silvestro, poi spostata al lunedì dopo l’Epifania. Fa discutere, a Catania, la scadenza del bando per la realizzazione del nuovo Tribunale indetto dal Genio civile, e ...

Dacia Spring eletta The Best Buy Car of Europe 2022 da Autobest La Dacia Spring si conferma un'auto di grande successo conquistato il titolo di The Best Buy Car of Europe 2022 da Autobest ...

