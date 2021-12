Quarantena per chi arriva in Francia dal Regno Unito, travolto da Omicron (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quarantena per chi arriva dal Regno Unito. È questa l’ultima decisione del governo francese. La scelta è stata dettata dal forte aumento di contagi registrato in Gran Bretagna negli ultimi giorni. Ieri sono stati rilevati 78.610 nuovi contagi, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Mentre le infezioni da variante Omicron sono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. I dati del Regno Unito mostrano anche che i nuovi casi di Covid nell’ultima settimana sono aumentati del 19,1% e i ricoveri ospedalieri sono aumentati del 10,4% rispetto alla settimana precedente. In Francia invece i casi nelle ultime 24 ore sono 65.713, con 153 morti. Sono 15.062 le persone sono attualmente ricoverate negli ospedali francesi, di cui 1.453 nelle ultime ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021)per chidal. È questa l’ultima decisione del governo francese. La scelta è stata dettata dal forte aumento di contagi registrato in Gran Bretagna negli ultimi giorni. Ieri sono stati rilevati 78.610 nuovi contagi, l’incremento più alto dall’inizio della pandemia. Mentre le infezioni da variantesono quasi raddoppiate, salendo da 4.671 a 10.017. I dati delmostrano anche che i nuovi casi di Covid nell’ultima settimana sono aumentati del 19,1% e i ricoveri ospedalieri sono aumentati del 10,4% rispetto alla settimana precedente. Ininvece i casi nelle ultime 24 ore sono 65.713, con 153 morti. Sono 15.062 le persone sono attualmente ricoverate negli ospedali francesi, di cui 1.453 nelle ultime ...

