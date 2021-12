Primer per le ciglia, il segreto per dare un boost al tuo sguardo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Hai mai sentito parlare del Primer ciglia? Proprio come tantissimi elementi del make-up, come il viso e gli occhi, il Primer funziona come base per potenziare i prodotti che verranno applicati successivamente e per questo motivo non deve mancare anche quando si parla di mascara. A cosa serve Tra prodotti incurvanti, volumizzanti e allunganti al mascara viene data sempre più importanza, ma è bene sapere che gran parte del lavoro viene fatto proprio dal Primer ciglia. Questo prodotto, solitamente di colore bianco, è una vera e propria base che crea una struttura e una base su cui costruire la forma perfetta per le ciglia. Le funzioni del Primer sono davvero diverse e solitamente riguardano sempre la parte estetica, ma è bene sapere che esistono anche prodotti pensati per ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021) Hai mai sentito parlare del? Proprio come tantissimi elementi del make-up, come il viso e gli occhi, ilfunziona come base per potenziare i prodotti che verranno applicati successivamente e per questo motivo non deve mancare anche quando si parla di mascara. A cosa serve Tra prodotti incurvanti, volumizzanti e allunganti al mascara viene data sempre più importanza, ma è bene sapere che gran parte del lavoro viene fatto proprio dal. Questo prodotto, solitamente di colore bianco, è una vera e propria base che crea una struttura e una base su cui costruire la forma perfetta per le. Le funzioni delsono davvero diverse e solitamente riguardano sempre la parte estetica, ma è bene sapere che esistono anche prodotti pensati per ...

