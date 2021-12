Piero De Luca (Pd): “Basta, serve chiarezza e trasparenza. Chiederò incontro ai trustee” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “La situazione che si è creata per la cessione della Salernitana è ancora avvolta da ombre e misteri. Finora abbiamo seguito con attenzione, ma in silenzio, la vicenda della vendita della società per rispetto del lavoro in corso. Ora Basta. Ad oggi nessuna novità positiva è emersa e non possiamo più attendere. Pretendiamo chiarezza e trasparenza”. Lo dichiara in una nota l’on. Piero De Luca che aggiunge: “Nelle prossime ore – spiega il deputato Dem – Chiederò un incontro ai trustee per avere notizie certe sulla vicenda e per chiedere che forniscano maggiori chiarimenti pubblici. È in gioco la storia e il destino di un’intera comunità, che merita rispetto. Per questo, metteremo in campo ogni azione necessaria per ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “La situazione che si è creata per la cessione della Salernitana è ancora avvolta da ombre e misteri. Finora abbiamo seguito con attenzione, ma in silenzio, la vicenda della vendita della società per rispetto del lavoro in corso. Ora. Ad oggi nessuna novità positiva è emersa e non possiamo più attendere. Pretendiamo”. Lo dichiara in una nota l’on.Deche aggiunge: “Nelle prossime ore – spiega il deputato Dem –unaiper avere notizie certe sulla vicenda e per chiedere che forniscano maggiori chiarimenti pubblici. È in gioco la storia e il destino di un’intera comunità, che merita rispetto. Per questo, metteremo in campo ogni azione necessaria per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Piero De Luca (Pd): 'Basta, serve chiarezza e trasparenza. Chiederò incontro ai #Trustee' **… - paolobonotorino : @Piero_De_Luca @Deputatipd @TheEconomist @pdnetwork Mario e la sua squadra é Mario e la sua squadra tutto il resto é quaqquaraqquá.... - giap87625642 : @Piero_De_Luca @TheEconomist @Deputatipd @pdnetwork ?????? rido per non piangere chi si fida di un banchiere è perduto o è complice . - marieNi22315805 : @scardua_antonio @Piero_De_Luca @Deputatipd @TheEconomist @pdnetwork Si per favore rispondimi ok - VesuvianLivio : @Piero_De_Luca @Deputatipd @TheEconomist @pdnetwork Per gli italiani che non lo sanno, l'Economist, giornale conosc… -