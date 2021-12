Napoli saluta Manolas | trattativa con l’Olympiacos | resta in Grecia

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostased ilsi dicono addio, il giocatore è pronto al trasferimento. Piace all’Olympicos, il giocatore si trova in. La partenza di Kostasdall’aeroporto di Capodichino ha creato qualche problema. Nella giornata di ieri il difensore ha preso un volo daad Atene ed è stato fermato dalla guardi di finanza. In un primo momento si era parlato anche di una multa, poi il caso è rientrato. Ilha fatto sapere cheera in permesso per questioni personali. Calciomercato:lasciaSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport oramai il trasferimento dialè molto vicino. “E’ volato inper seguire di ...