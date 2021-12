Napoli, Manolas verso la cessione: trattativa avanzata con l’Olympiacos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis, in questo mercato di gennaio, punta a sfoltire la rosa e cedere alcuni dei calciatori che, presentando un ingaggio elevato, non stanno offrendo il supporto necessario a mister Spalletti. Tra questi vi è Kostas Manolas, il quale non sembra essere uno dei preferiti dell’allenatore partenopeo. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Aurelio De Laurentiis, in questo mercato di gennaio, punta a sfoltire la rosa e cedere alcuni dei calciatori che, presentando un ingaggio elevato, non stanno offrendo il supporto necessario a mister Spalletti. Tra questi vi è Kostas, il quale non sembra essere uno dei preferiti dell’allenatore partenopeo. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già in L'articolo

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Manolas fermato in partenza per la Grecia: aveva con sé ingente somma di denaro - Gazzetta_it : Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - Corriere : Manolas fermato in aeroporto con «un’ingente somma di danaro»: multato. Stava andando in Grecia - Assodispada : RT @Gazzetta_it: Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - infoitsport : Manolas in permesso: il comunicato del Napoli. E l’Olympiacos ci riproverà -