Luca Morisi | Salvini a La7 | “Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito Bravissima persona massacrata sul nulla per attaccare me”

"Luca Morisi? Se vuole può tornare a lavorare con me anche subito". Così Matteo Salvini a Non è l'Arena, su La7, rispondendo a una domanda del conduttore Massimo Giletti. "Io non amo quelli che abbandonano gli amici o i colleghi nel momento della difficoltà – ha spiegato il leader della Lega – Anzi è nella difficoltà che emergono non i politici, ma le persone. Morisi è una Bravissima persona massacrata per un mese sul nulla per attaccare me". Quando attaccano "qualche mio familiare, amico o collaboratore", ha proseguito, "mi arrabbio". "I giudici hanno detto che non ha commesso alcun reato – ha concluso – Quindi se volesse, siccome è un ottimo ...

