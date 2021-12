LIVE Curling Italia-Germania 7-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: i tedeschi provano a rientrare nel settimo end (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.56 Due punti messi a referto dalla Germania nel settimo end: 4-7 e incontro che torna in discussione. 20.51 4-4 tra Danimarca e Repubblica Ceca: i cechi riequilibrano la situazione. Ancora non sappiamo quale sarà l’avversaria dell’Italia domani. 20.41 QUATTRO PUNTI DELL’Italia NEL SESTO END!! CHE STRAPPO!! 7-2 Italia!! 20.33 Dopo cinque end la Danimarca è in vantaggio 4-3 sulla Repubblica Ceca: grande incertezza sullo sheet D. 20.16 Accorcia la Germania facendo segnare un punto nel quinto end: 3-2 per l’Italia e ancora tutto in discussione a metà partita. 20.00 Timbra ancora il cartellino l’Italia nel quarto end! Gli azzurri sono avanti 3-1 sulla ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56 Due punti messi a referto dallanelend: 4-7 e incontro che torna in discussione. 20.51 4-4 tra Danimarca e Repubblica Ceca: i cechi riequilibrano la situazione. Ancora non sappiamo quale sarà l’avversaria dell’domani. 20.41 QUATTRO PUNTI DELL’NEL SESTO END!! CHE STRAPPO!! 7-2!! 20.33 Dopo cinque end la Danimarca è in vantaggio 4-3 sulla Repubblica Ceca: grande incertezza sullo sheet D. 20.16 Accorcia lafacendo segnare un punto nel quinto end: 3-2 per l’e ancora tutto in discussione a metà partita. 20.00 Timbra ancora il cartellino l’nel quarto end! Gli azzurri sono avanti 3-1 sulla ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 3-1 Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri sono davanti al quarto end! - #Curling… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania Preolimpico 2021 in DIRETTA: si comincia! - #Curling #Italia-Germania #Preolimpico - infoitsport : LIVE Curling Italia-Scozia 1-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le scozzesi dilagano a metà gara - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia femminile si gioca il tutto per tutto: obbligo di vittoria per continuare il Preolimpico! - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Giappone 5-3 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i nipponici accorciano nel sesto end - #Curling… -