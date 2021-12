Filippine, oltre 45mila persone evacuate per arrivo tifone Rai (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono circa 45mila le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio del tifone Rai sulle Filippine centro - meridionali. 'I venti distruttivi potrebbero causare danni da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono circalecostrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio delRai sullecentro - meridionali. 'I venti distruttivi potrebbero causare danni da ...

Advertising

iconaclima : Le #Filippine si preparano all'impatto con il super tifone Rai, che spinge raffiche oltre 300 km orari e ha già pro… - MediasetTgcom24 : Filippine, oltre 45mila persone evacuate per arrivo tifone Rai #filippine - g__gallone : 2/ Nelle #Filippine più di 1.600 detenute sono in stato di #gravidanza e, nelle carceri, ci sono state 485 nuove na… - Carmela_oltre : RT @Asiablog_it: #GIORNALISMO ?? Sono 1.440 i giornalisti uccisi in tutto il mondo dal 1992 a oggi. Escludendo i Paesi in guerra, le #Fil… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippine oltre Filippine, oltre 45mila persone evacuate per arrivo tifone Rai Sono circa 45mila le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio del tifone Rai sulle Filippine centro - meridionali. 'I venti distruttivi potrebbero causare danni da moderati a gravi alle strutture e alla vegetazione', ha fatto sapere l'Agenzia metereologica del Paese, che ha anche ...

Pakistan: ogni anno 177mila bambini muoiono di malnutrizione prima dei 5 anni FILIPPINE Decine di migliaia di persone stanno venendo evacuate nelle Filippine a causa del tifone ... Ieri si sono registrati oltre 7.600 nuovi casi; a fine ottobre erano poco più di 1.000. GIAPPONE - ...

CRONACA METEO. Filippine, arriva il tifone Rai. Piogge torrenziali e venti a 170km/h 3bmeteo Filippine, oltre 45mila persone evacuate per arrivo tifone Rai Sono circa 45mila le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio del tifone Rai sulle Filippine centro-meridionali. "I venti distruttivi potrebbero causare danni da moderat ...

CRONACA METEO. Filippine, arriva il tifone Rai. Piogge torrenziali e venti a 170km/h La tempesta tropicale Rai (denominata Odette dai servizi meteorologici locali) è appena entrata nell'area di monitoraggio delle acque filippine (PAR) e si è rapidamente intensificata a tifone, con ven ...

Sono circa 45mila le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio del tifone Rai sullecentro - meridionali. 'I venti distruttivi potrebbero causare danni da moderati a gravi alle strutture e alla vegetazione', ha fatto sapere l'Agenzia metereologica del Paese, che ha anche ...Decine di migliaia di persone stanno venendo evacuate nellea causa del tifone ... Ieri si sono registrati7.600 nuovi casi; a fine ottobre erano poco più di 1.000. GIAPPONE - ...Sono circa 45mila le persone costrette ad abbandonare la propria abitazione per il passaggio del tifone Rai sulle Filippine centro-meridionali. "I venti distruttivi potrebbero causare danni da moderat ...La tempesta tropicale Rai (denominata Odette dai servizi meteorologici locali) è appena entrata nell'area di monitoraggio delle acque filippine (PAR) e si è rapidamente intensificata a tifone, con ven ...