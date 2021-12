Fare di Roma la prima città con il centro interamente pedonale. Idee per Gualtieri (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sabato di Novembre a Roma. C’è bel tempo e mi metto in giro a piedi senza meta se non quella di un caffè in qualche bar all’aperto. Lo faccio spesso e anche su itinerari già percorsi trovi sempre qualche cosa da ammirare per la prima volta. Un palazzo, un cortile, una lapide, una vecchia bottega. Le strade del centro barocco sono piene di sorprese. Verso le 11 per strada una marea di gente di ogni nazionalità. Siamo a novembre ma evidentemente ci sono tutti quelli che non venuti prima per via della pandemia. Nell’ansa barocca del Tevere la densità raggiunge il massimo e rende quasi impossibile la convivenza fra i pedoni e le (poche) auto che si aggirano fra le strade del centro. Trovo il posto giusto, una piazza e una trattoria, per un po’ di cibo. Inizia a piovicchiare e cambio destinazione. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sabato di Novembre a. C’è bel tempo e mi metto in giro a piedi senza meta se non quella di un caffè in qualche bar all’aperto. Lo faccio spesso e anche su itinerari già percorsi trovi sempre qualche cosa da ammirare per lavolta. Un palazzo, un cortile, una lapide, una vecchia bottega. Le strade delbarocco sono piene di sorprese. Verso le 11 per strada una marea di gente di ogni nazionalità. Siamo a novembre ma evidentemente ci sono tutti quelli che non venutiper via della pandemia. Nell’ansa barocca del Tevere la densità raggiunge il massimo e rende quasi impossibile la convivenza fra i pedoni e le (poche) auto che si aggirano fra le strade del. Trovo il posto giusto, una piazza e una trattoria, per un po’ di cibo. Inizia a piovicchiare e cambio destinazione. ...

