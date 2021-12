Esplode castello gonfiabile, muoiono 4 bambini, altri 5 sono gravi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quattro bambini sono rimasti uccisi e molti altri gravemente feriti nell’esplosione di un castello gonfiabile, durante una festa di fine anno in Australia. “Purtroppo, possiamo confermare che quattro bambini sono morti, altri quattro sono in condizioni critiche e uno in condizioni gravi”, ha riferito la polizia dello Stato della Tasmania. Il premier australiano, Scott Morrison, è intervenuto per esprimere il suo cordoglio alle famiglie. “Una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell’anno, è assolutamente straziante”, ha detto riferendosi all’avvicinarsi del Natale. Non è la prima volta che si verificano tragici incidente nei parchi di gonfiabili. In Cina nel 2019 sono ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quattrorimasti uccisi e moltigravemente feriti nell’esplosione di un, durante una festa di fine anno in Australia. “Purtroppo, possiamo confermare che quattromorti,quattroin condizioni critiche e uno in condizioni”, ha riferito la polizia dello Stato della Tasmania. Il premier australiano, Scott Morrison, è intervenuto per esprimere il suo cordoglio alle famiglie. “Una gita che si trasforma in una tragedia orribile, ed in questo periodo dell’anno, è assolutamente straziante”, ha detto riferendosi all’avvicinarsi del Natale. Non è la prima volta che si verificano tragici incidente nei parchi di gonfiabili. In Cina nel 2019...

