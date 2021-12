Emergenza Milan - Pioli non recupera Leao e Giroud: tocca ad Ibrahimovic (Di giovedì 16 dicembre 2021) Emergenza Milan - Pioli non recupera Leao e Giroud: tocca di nuovo ad Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , in casa Milan è Emergenza infortuni. Il quotidiano conferma nuovamente la presenza di Ibrahimovic in sostituzione di Leao che non ha recuperato e Giroud che ieri ha lavorato a parte. Dunque i rossoneri si affideranno allo svedese, che già ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021)nondi nuovo ad. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , in casainfortuni. Il quotidiano conferma nuovamente la presenza diin sostituzione diche non hato eche ieri ha lavorato a parte. Dunque i rossoneri si affideranno allo svedese, che già ...

Advertising

Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - RAFFAELEASCOLE1 : RT @MondoNapoli: CdS - Milan in emergenza, si punta tutto su Ibra - - MondoNapoli : CdS - Milan in emergenza, si punta tutto su Ibra - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan in emergenza, si punta al rientro di Adli: i rossoneri proveranno a convincere il Bordeaux https://t.c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan in emergenza, si punta al rientro di Adli: i rossoneri proveranno a convincere il Bordeaux https://t.c… -