Da gennaio vietato i tatuaggi a colori: la Ue impone il bianco e nero, rivolta dei tatuatori italiani (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da gennaio 2022, tatuaggi solo in bianco e nero. Entra in vigore il nuovo regolamento Ue che vieta i tatuaggi con colori a rischio. "Non potremo svolgere pienamente la nostra attività, perché di fatto saranno consentiti soltanto il bianco e il nero", dice il presidente dell'Associazionetatuatori.it Ugo Eliseo Giuseppin. "Una questione annosa – la definisce – di cui si iniziò a parlare nel 2013 e che, in tutto questo tempo, non si è riusciti a rendere né chiara e né semplice. Una norma, oltretutto, lacunosa, a differenza della precedente (ResAP(2008)1), perché non impone più che nell'etichetta dei pigmenti sia indicato che il prodotto è sterile e la sua scadenza".

