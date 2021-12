Covid, Speranza: “Siamo ancora dentro una sfida aperta e non semplice. Tenere alto il livello di sorveglianza per evitare crescita dei ricoveri” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo è stato “il tornante più difficile che potevamo immaginare, l’anno e mezzo più difficile della lunga storia del nostro Servizio sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al secondo Congresso itinerante della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), ringraziando infermieri e infermiere per il loro lavoro durante la pandemia. Nel suo intervento, Speranza ha sottolineato che Siamo ancora “in una fase non facile, dentro una sfida tutt’altro che semplice, aperta” e che i numeri “che arrivano dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo, segnalano che Siamo ancora pienamente dentro l’emergenza Covid”. “È vero che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo è stato “il tornante più difficile che potevamo immaginare, l’anno e mezzo più difficile della lunga storia del nostro Servizio sanitario nazionale”. Così il ministro della Salute, Roberto, intervenendo al secondo Congresso itinerante della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi), ringraziando infermieri e infermiere per il loro lavoro durante la pandemia. Nel suo intervento,ha sottolineato che“in una fase non facile,unatutt’altro che” e che i numeri “che arrivano dalla stragrande maggioranza dei Paesi del mondo, segnalano chepienamentel’emergenza”. “È vero che ...

