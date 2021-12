Covid, in Sicilia altri cinque Comuni in zona arancione (Di giovedì 16 dicembre 2021) commenta Dal 18 al 27 dicembre saranno in 'zona arancione' i Comuni di Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant'Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) commenta Dal 18 al 27 dicembre saranno in '' idi Castrofilippo (Agrigento), Marianopoli (Caltanissetta), Motta Sant'Anastasia (Catania), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Sicilia cinque comuni da sabato 18 a lunedì 27 dicembre saranno in 'zona arancione'. Lo prevede l'ordinanza fir… - Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff visita hub di #Palermo: «Vaccinare i più piccoli atto d'amore verso i propri figli» -… - ladyonorato : Abbiamo in Sicilia commissari per l’emergenza Covid di questo tipo. Le dimissioni sono il minimo, ci vorrebbero san… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Sicilia altri cinque Comuni in zona arancione #Covid - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 5 nuovi comuni in zona arancione. Sono Marianopoli,Motta S. Anastasia, Terme V. e Scaletta Zancle… -