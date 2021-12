Caso Ruby, per Emilio Fede differimento della pena. I giudici: "Anziano e malato, la sua salute in peggioramento" (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'ex direttore del Tg4 aveva cumulato due condanne e per questo prima era stato messo ai domiciliari e poi in affidamento in prova. Adesso il provvedimento che vale un anno Leggi su repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'ex direttore del Tg4 aveva cumulato due condanne e per questo prima era stato messo ai domiciliari e poi in affidamento in prova. Adesso il provvedimento che vale un anno

