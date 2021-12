Cascadia | la recensione

(Di giovedì 16 dicembre 2021)– Una passeggiata rilassante negli habitat e nella fauna selvatica del Pacifico nord – occidentale, eccodi Randy Flynn. Edito in Italia dalla Little Rocket Games, che continua a selezionare dei veri e propri gioiellini a mio parere, è un titolo di piazzamento tessere per 1-4 giocatori e della durata di circa 45 minuti a partita.– Ambientazione & Ispirazione “” sta ad indicare proprio la regione geografica del Nord America occidentale, delimitata dall’Oceano Pacifico a ovest e dalle Montagne Rocciose a est.Il nostro obiettivo è quello di ricreare un ambiente ben diversificato, tramite le tessere habitat ed i segnalini fauna selvatica. Il risultato sarà un’esplosione sicura di colori ed armonia, con una varietà selezionata di specie affascinanti, le quali avranno pur ...

