Cambiare lo sfondo di Windows e personalizzare il desktop (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una delle prime personalizzazioni che possiamo effettuare su qualsiasi PC Windows è lo sfondo, che possiamo rendere unico utilizzando una delle foto in alta risoluzione che possediamo sul PC oppure utilizzando le immagini presenti di base sul PC o scaricabili con programmi appositi. Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti in questa guida vi mostreremo come Cambiare lo sfondo su Windows 11 e Windows 10 usando le opzioni ed i menù di impostazioni interni e, per rendere la guida completa, vi elencheremo alcuni dei migliori programmi per personalizzare il desktop di Windows in modo ancora più profondo, in ogni suo aspetto, non solo lo sfondo, ma anche le icone e le barre dei menu stessi, così da renderlo ...

