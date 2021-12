Un’ottima idea regalo la Disney Plus Card: 1 anno di abbonamento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Natale è ormai alle porte ed è giunto il tempo di fare acquisti e regalini. Per giunta, se siete grandi amanti del mondo Disney e appassionati di film, serie TV e cartoni, ecco giungere un’interessante sorpresa. Disney+, infatti, ha annunciato la disponibilità, nei punti vendita selezionati, delle nuove Disney Plus Cards. Si tratta di carte fisiche che consentono al cliente di acquistare e regalare un anno di abbonamento al servizio streaming on demand di Disney, al costo di soli 89,90 euro. Una volta acquistata la Disney Plus Card, che ricordiamo essere solamente in questo formato, il cliente riceverà in cassa anche un codice che darà diritto a 12 mesi di utilizzo gratuito del valore di 89,90 euro ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Natale è ormai alle porte ed è giunto il tempo di fare acquisti e regalini. Per giunta, se siete grandi amanti del mondoe appassionati di film, serie TV e cartoni, ecco giungere un’interessante sorpresa.+, infatti, ha annunciato la disponibilità, nei punti vendita selezionati, delle nuoves. Si tratta di carte fisiche che consentono al cliente di acquistare e regalare undial servizio streaming on demand di, al costo di soli 89,90 euro. Una volta acquistata la, che ricordiamo essere solamente in questo formato, il cliente riceverà in cassa anche un codice che darà diritto a 12 mesi di utilizzo gratuito del valore di 89,90 euro ...

Advertising

EmilianoProiet6 : @AxiaFel @MarcoRCapelli Vero e non vero. E' un ottima idea per i non vaccinati su questo concordo con lui ma i vacc… - farne_angelo : @sbonaccini Sarebbe un un'ottima idea. - IcardaLu : @barbarab1974 Questa è un'ottima idea - ladradifiori : @disagigi Mi sembra un ottima idea - PietroGriffino : @KarolLatteh @giorgiogilestro questa cosa di tirare per la giacca qualsiasi notizia cercando di sostenere omicron s… -