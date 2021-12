Regolamento Fiorentina-Benevento, Coppa Italia 2021/2022: cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di Fiorentina-Benevento, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Alle 21:00 al Franchi toccherà alle due squadre scendere in campo con l’obiettivo del pass per gli ottavi. Ma cosa prevede il format del torneo in caso di pareggio al 90? in questa fase del torneo? “Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15? ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”, è quanto dice il Regolamento. Chi vince, dovrà vedersela col Napoli. PROGRAMMA SEDICESIMI SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match dei sedicesimi di finale di. Alle 21:00 al Franchi toccherà alle due squadre scendere in campo con l’obiettivo del pass per gli ottavi. Maprevede il format del torneo indial 90? in questa fase del torneo? “Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15? ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”, è quanto dice il. Chi vince, dovrà vedersela col Napoli. PROGRAMMA SEDICESIMI SportFace.

