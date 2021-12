Natale in scena al Teatro Karol di Castellammare di Stabia con “La bottega dei giocattoli” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – C’è un luogo dove vivono ballerine e soldatini di piombo, dove i cavalli addobbati a festa galoppano a suon di musica. Un mondo che gira intorno alla fantasia dei bambini, di oggi e di quelli che siamo stati. Quel luogo – sabato 18 dicembre 2021, alle ore 17 – prende vita sul palcoscenico del Teatro Karol di Castellammare di Stabia per la replica dello spettacolo d’attore e danza LA bottega DEI giocattoli della compagnia CREST di Taranto, in scena nell’ambito della rassegna teatrale YOUNG di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole destinata a famiglie e bambini dai 3 anni e proposta anche alle scuole, dell’infanzia e primaria, venerdì 17 dicembre alle ore 9.30. “Questa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi(Na) – C’è un luogo dove vivono ballerine e soldatini di piombo, dove i cavalli addobbati a festa galoppano a suon di musica. Un mondo che gira intorno alla fantasia dei bambini, di oggi e di quelli che siamo stati. Quel luogo – sabato 18 dicembre 2021, alle ore 17 – prende vita sul palcoscenico deldidiper la replica dello spettacolo d’attore e danza LADEIdella compagnia CREST di Taranto, innell’ambito della rassegna teatrale YOUNG di Casa del Contemporaneo e Le Nuvole destinata a famiglie e bambini dai 3 anni e proposta anche alle scuole, dell’infanzia e primaria, venerdì 17 dicembre alle ore 9.30. “Questa ...

