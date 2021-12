Migranti, Draghi: “Sento parlare di difesa delle radici, dell’identità, ma lo si fa affermando i valori di solidarietà e responsabilità” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Durante la replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Mario Draghi ha affrontato anche il tema dei Migranti. Partendo da una osservazione della senatrice Emma Bonino in merito al problema della violazione dei diritti umani al confine tra Bielorussia e Polonia, osservazione sulla quale Draghi si è detto “d’accordo”, sottolineando che “neanche i numeri giustificano quei trattamenti inumani”, il presidente del Consiglio ha detto la sua “parlando più in generale”. “Il problema è molto complesso e il primo sforzo forse è quello di de-ideologizzare la questione della migrazione – ha detto ai senatori – Come si fa a far sì che le migrazioni diventino risorse? Qui abbiamo moltissimo da fare. Non dico per migliorare, ma per costruire un sistema di accoglienza che faccia diventare queste persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Durante la replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Marioha affrontato anche il tema dei. Partendo da una osservazione della senatrice Emma Bonino in merito al problema della violazione dei diritti umani al confine tra Bielorussia e Polonia, osservazione sulla qualesi è detto “d’accordo”, sottolineando che “neanche i numeri giustificano quei trattamenti inumani”, il presidente del Consiglio ha detto la sua “parlando più in generale”. “Il problema è molto complesso e il primo sforzo forse è quello di de-ideologizzare la questione della migrazione – ha detto ai senatori – Come si fa a far sì che le migrazioni diventino risorse? Qui abbiamo moltissimo da fare. Non dico per migliorare, ma per costruire un sistema di accoglienza che faccia diventare queste persone ...

