Hong Kong, incendio al World Trade Center (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I vigili del fuoco di Hong Kong sono al lavoro per mettere in salvo circa 100 persone che sono rimaste intrappolate al 39 del World Trade Center per un incendio divampato nel centro commerciale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I vigili del fuoco disono al lavoro per mettere in salvo circa 100 persone che sono rimaste intrappolate al 39 delper undivampato nel centro commerciale ...

Advertising

HuffPostItalia : Incendio al World Trade Center di Hong Kong: almeno cento persone intrappolate - ilpost : C’è stato un incendio in un grattacielo a Hong Kong: ci sono almeno 8 feriti, e oltre 100 persone sono sul tetto in… - ilpost : L’editore di Hong Kong Jimmy Lai è stato giudicato colpevole per aver partecipato a una veglia per la strage di Pia… - LuigiF97101292 : RT @Agenpress: Hong Kong. Incendio al World Trade Center, 100 persone bloccate al 39/esimo piano. Non ci sono vittime, 8 feriti https://t.c… - ilfattovideo : Incendio al World Trade Center di Hong Kong: 13 persone ferite e 100 intrappolate al 39simo piano -