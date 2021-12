Estrazione VinciCasa | Mercoledì 15 dicembre 2021 | i numeri di oggi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ecco ivincenti dell’di15La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotterie più giocate dagli italiani. Ivincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’di15martedì 15: la combinazione vincente Come si gioca aBasta scegliere 5su 40 e se li indovini tutti, vinci una casa + 200.000€ subito.Puoi giocare in ...

Mercoledì 15 dicembre si tiene l'349/2021 . Chi indovina la cinquina di oggi, vince mezzo milione di euro così suddiviso: 200.000 sono in denaro e la restante parte è vincolata all'acquisto di uno o più immobili ......e l'serale del 10eLotto . Vi ricordiamo che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Simbolotto e delle estrazioni quotidiani dei giochi MillionDay eROMA - Prima estrazione della settimana per il SuperEnalotto con il concorso di questa sera, martedì 14 dicembre 2021. Dopo il ...A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ...