Covid, il premier Draghi: "Restrizioni ai viaggi? Non c'è molto da riflettere" | L'Ue: "Siano di breve durata" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ' Restrizioni ai viaggi nell'Unione europea ? Non c'è molto da riflettere. Da noi i contagi con la variante Omicron del Covid sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa'. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 15 dicembre 2021) 'ainell'Unione europea ? Non c'èda. Da noi i contagi con la variante Omicron delsono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante èdiffusa'. E' ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHIUSO IL CENTRO SPORTIVO DEL MANCHESTER UNITED Positivi al Covid alcuni giocatori e membri dello… - fattoquotidiano : LE DECISIONI DEL GOVERNO | Tamponi per chi arriva dall’estero e quarantena in caso di non vaccinati: protesta l’Uni… - brumas00 : RT @OGiannino: Nuove misure anti COVID di BoJo passate oggi in parlamento grazie al voto dei laburisti, contrari fino a 98 deputati conserv… - Radio1Rai : Emergenza Covid, vaccini, caro bollette, migranti tra i temi principali affrontati dal premier #Draghi nelle comuni… - carloscatozza : In realta’ annullano la #CoppadAfrica ( e non le olimpiadi invernali nello stesso periodo ) perche’ le nazionali d… -