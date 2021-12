Ci risiamo: ancora Green Pass falsi in seguito a un attacco di phishing (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono stati violati i sistemi informatici di Lombardia, Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Veneto. Questo ha permesso ai truffatori di generare ben 120 Green Pass falsi ma perfettamente funzionanti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Sono stati violati i sistemi informatici di Lombardia, Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Veneto. Questo ha permesso ai truffatori di generare ben 120ma perfettamente funzionanti. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

