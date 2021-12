Calcio: Real Madrid, Modric e Marcelo positivi al Covid (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Madrid, 15 dic. - (Adnkronos) - Il giocatori del Real Madrid Luka Modric e Marcelo sono risultati positivi al Covid. Lo ha annunciato il club spagnolo sui propri canali ufficiali. Sia il centrocampista croato che il terzino brasiliano salteranno l'impegno del prossimo 19 dicembre in casa contro il Cadice. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021), 15 dic. - (Adnkronos) - Il giocatori delLukasono risultatial. Lo ha annunciato il club spagnolo sui propri canali ufficiali. Sia il centrocampista croato che il terzino brasiliano salteranno l'impegno del prossimo 19 dicembre in casa contro il Cadice.

