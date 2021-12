Arbitro donna livornese nella storia | prima direzione di gara con squadra di A

Advertising

Firenze, 15 dicembre 2021 - Un momento importante per il calcio italiano. C'è stata infatti, nel turno di Coppa Italia giocato mercoledì 15 dicembre, la prima direzione di uncon una squadra di Serie A, pur se non in campionato. La livornese Maria Sole Ferreri Caputi, 31 anni, ha infatti diretto il match tra il Cagliari e il Cittadella . La sfida in terra ...... è stata la primaad arbitrare una squadra di Serie A . Leggi anche > Alla 'Unipol Domus ' di Cagliari, i padroni di casa si sono imposti per 3 a 1 , ma i riflettori erano tutti sull'ad ...Cagliari-Cittadella rimarrà nella storia. Il match, valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia e vinto dalla formazione sarda, è il primo in cui una squadra di serie A è stata arbitrata da u ...La partita tra Cagliari e Cittadella, oltre a mettere in palio l'accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia, ha registrato un nuovo record tutto rosa. Maria Sole Ferrieri Caputi, ...