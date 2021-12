Al Comunale “Mario?Scarpetta” tanti spettacoli a partire da gennaio

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) di Monica De Santis Il teatro“Mario Scarpetta” di Sala Consilina e propone per il nuovo anno una serie di interessantissimi spettacolo. Si parte il 6Gianfranco Gallo sarà il protagonista di “Un vizietto napoletano”. Il 19Maria Amelia Monti e Marina Massironi porteranno in scena “Il marito invisibile”. Il 10 febbraio si ride con Carlo Buccirosso, protagonista della commedia “La rottamazione di un italiano perbene”. Il 9 marzo, con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, calcheranno il palcoscenico Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ...