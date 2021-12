"Zaki è nella black list, non può lasciare l'Egitto". Le rivelazioni di una fonte anonima (Di martedì 14 dicembre 2021) Domenica scorsa, ospite di Fabio Fazio, aveva già avvertito che non sarebbe riuscito a tornare a Bologna prima della prossima udienza di inizio febbraio, ma si era anche detto “sicuro” di non essere bloccato in Egitto da un divieto di espatrio. Ora però fonti informate al Cairo avvertono: il nome di Patrick George Zaki è in una black list che non gli consente di andare in Italia, dove così tanti lo aspettano per riabbracciarlo e dove lui stesso vuole tornare “il più presto possibile”. Insomma, prima di andare allo stadio a tifare il suo Bologna o incontrare Liliana Segre, Zaki dovrà aspettare la fine di un processo dai tempi e dalle dinamiche imprevedibili. E ovviamente sperare nell’assoluzione.“Sì, è nella lista nera. Non potrà andarsene fino a dopo la fine del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Domenica scorsa, ospite di Fabio Fazio, aveva già avvertito che non sarebbe riuscito a tornare a Bologna prima della prossima udienza di inizio febbraio, ma si era anche detto “sicuro” di non essere bloccato inda un divieto di espatrio. Ora però fonti informate al Cairo avvertono: il nome di Patrick Georgeè in unache non gli consente di andare in Italia, dove così tanti lo aspettano per riabbracciarlo e dove lui stesso vuole tornare “il più presto possibile”. Insomma, prima di andare allo stadio a tifare il suo Bologna o incontrare Liliana Segre,dovrà aspettare la fine di un processo dai tempi e dalle dinamiche imprevedibili. E ovviamente sperare nell’assoluzione.“Sì, èa nera. Non potrà andarsene fino a dopo la fine del ...

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - amnestyitalia : Patrick Zaki sarà scarcerato dopo 22 mesi di ingiusta detenzione. Speriamo che nella prossima udienza sia finalment… - PaoloCond : Nella mia bolla ci sono due persone che hanno impedito a tante coscienze di impigrirsi (a partire dalla mia): non è… - cesarebrogi1 : Fonti Egitto: Zaki nella black-list, non può viaggiare per ora - infoitinterno : Fonti Egitto: Zaki nella black-list, non può viaggiare per ora -