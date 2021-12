Vigili a incroci Poste-Lungomare | perché semafori spenti?

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il flusso di traffico mediamente più sostenuto nel periodo natalizio ed in regime di Luci d’Artista e la pericolosità del doppioo hanno spinto il Comando di Polizia Municipale a predisporre la presenza di dueUrbani alle intersezioni di via Cilento con via Roma e il. Decisione che appare saggia e giusta. Essa però risveglia un interrogativo:non si azionano ipur presenti? La necessaria ed opportuna sincronizzazione con quelli di via dei Principati e del Corso Garibaldi permetterebbe la regolamentazione automatica del traffico consentendo l’utilizzo deiUrbani per altre esigenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

