Rita Dalla Chiesa a valanga con parole al vetriolo: “Non ne posso proprio più…” (Di martedì 14 dicembre 2021) La famosa conduttrice di Forum proprio non ci sta e si scaglia con forza contro una situazione per lei insostenibile. Rita Dalla Chiesa usa parole di fuoco. Nel corso di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 14 dicembre 2021) La famosa conduttrice di Forumnon ci sta e si scaglia con forza contro una situazione per lei insostenibile.usadi fuoco. Nel corso di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LegaSalvini : BRAVISSIMA RITA DALLA CHIESA ?? “Tanti italiani aspettano la casa popolare, ma non per questo occupano” - LegaSalvini : GRANDISSIMA RITA DALLA CHIESA ???????????? - Serra_nda : Allora praticamente a non aspettare un figlio siamo rimaste io, Rita Dalla Chiesa e Cristiano Malgioglio - TDS2023 : @GiorgiaMeloni @PSenaldi @Atreju2021 Tra te il il tuo so(r)cio pubblicate frasi di rita dalla chiesa e da forum la Zanicchi e dumbo FENOMENI - HikkyLaky38 : @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 Hai ricominciato il giro? Quindi domani tocca a Rita dalla chiesa. Cioè ho più allea… -