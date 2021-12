Porta a Porta: Sarah Ferguson ospite in esclusiva da Vespa (Di martedì 14 dicembre 2021) Sarah Ferguson a Porta a Porta La “ribelle” della casa reale inglese sarà ospite a corte. Sì, ma alla corte di Bruno Vespa. Sarah Margaret Ferguson, la duchessa di York, sarà ospite questa sera a Porta a Porta: in seconda serata su Rai1, la donna – ex moglie del principe Andrea di York (da cui ha divorziato 25 anni fa) – sarà intervistata in esclusiva in occasione della presentazione di un libro edito da Harper Collins in cui ripercorre la sua vita. Dopo aver scritto una quarantina di libri per bambini, infatti, Sarah ne ne ha pubblicato uno per adulti: ambientato a metà ‘800, il romanzo romantico e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 14 dicembre 2021)La “ribelle” della casa reale inglese saràa corte. Sì, ma alla corte di BrunoMargaret, la duchessa di York, saràquesta sera a: in seconda serata su Rai1, la donna – ex moglie del principe Andrea di York (da cui ha divorziato 25 anni fa) – sarà intervistata inin occasione della presentazione di un libro edito da Harper Collins in cui ripercorre la sua vita. Dopo aver scritto una quarantina di libri per bambini, infatti,ne ne ha pubblicato uno per adulti: ambientato a metà ‘800, il romanzo romantico e ...

Advertising

Pontifex_it : L’#Avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo Gesù senza timore. Se gli spalanchiamo la porta della vita… - reportrai3 : “Vuoi stare tranquillo o vuoi partire con una guerra contro chi?' Carlo Bertini non ci sta e porta le sue rimostran… - MattiaBriga : Ho detto a Sarri che se vuole so bono per il 4-3-3 Ho detto a Ciro che gli voglio bene Felipe sta a fini i lavori a… - marumrtycircle : > la porta e stranamente ha ringraziato. Well ok è stato educato ma avrei preferito incontrare altre persone,addiri… - Reverendo_80 : Magari, porta anche #Burioni però. Vi aspetto ?? -