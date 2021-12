Non condivide la mancia molto generosa con i colleghi: cameriera licenziata (Di martedì 14 dicembre 2021) Non condivide la mancia generosa con i colleghi e la licenziano. Ryan Brandt, una cameriera del ristorante Oven &Tap di Betonville in Arkansas, dopo una serata dedicata a servire una tavolata di una cinquantina di clienti si è vista recapitare in mano una busta con 4400 dollari di mancia per il servizio fornito. L’operazione “mancia competente” era stata voluta dall’organizzatore della cena, il signor Grant Wise, proprietario di una società immobiliare, come gli altri 43 partecipanti alla cena. L’uomo si era tra l’altro raccomandato con un addetto del ristorante per poter offrire una lauta mancia per uno o due camerieri in modo, ha spiegato Wise in una serie di tweet che ha pubblicato sui social, che questa cifra potesse cambiare loro un po’ la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nonlacon ie la licenziano. Ryan Brandt, unadel ristorante Oven &Tap di Betonville in Arkansas, dopo una serata dedicata a servire una tavolata di una cinquantina di clienti si è vista recapitare in mano una busta con 4400 dollari diper il servizio fornito. L’operazione “competente” era stata voluta dall’organizzatore della cena, il signor Grant Wise, proprietario di una società immobiliare, come gli altri 43 partecipanti alla cena. L’uomo si era tra l’altro raccomandato con un addetto del ristorante per poter offrire una lautaper uno o due camerieri in modo, ha spiegato Wise in una serie di tweet che ha pubblicato sui social, che questa cifra potesse cambiare loro un po’ la ...

