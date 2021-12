Lazio, Sarri: «I ragazzi possono dare di più. Difficile, ma ce la faremo» (Di martedì 14 dicembre 2021) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, parla alla sua squadra in occasione della festa di Natale: ecco le sue dichiarazioni Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, manda un messaggio ai suoi giocatori. Le parole ai canali ufficiali del club in occasione della classica cena di Natale. DICHIARAZIONI – «Sono ragazzi che possono fare molto di più di quanto stanno facendo. Devono avere la forza di pensare più a noi, pensare come squadra, collettivo. Se lo faranno saranno esaltati anche individualmente. faremo fatica, ma prima o poi lo faremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Maurizio, allenatore della, parla alla sua squadra in occasione della festa di Natale: ecco le sue dichiarazioni Maurizio, tecnico della, manda un messaggio ai suoi giocatori. Le parole ai canali ufficiali del club in occasione della classica cena di Natale. DICHIARAZIONI – «Sonochefare molto di più di quanto stanno facendo. Devono avere la forza di pensare più a noi, pensare come squadra, collettivo. Se lo faranno saranno esaltati anche individualmente.fatica, ma prima o poi lo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

