Juventus, cena tra Nedved e Raiola: sul tavolo i nomi di Calafiori e Wijndal (Di martedì 14 dicembre 2021) La Juventus sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative e, per tale motivo, dovrà cercare rinforzi nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Nelle scorse ore, stando a quanto riportato da 'SportMediaset', il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e Mino Raiola hanno avuto un'importante cena di lavoro. I due avrebbero parlato di un nuovo innesto sulla corsia di sinistra e, tra i possibili canditati, ci sarebbero i nomi di Riccardo Calafiori della Roma ed Owen Wijndal dell'AZ Alkmaar. SportFace.

