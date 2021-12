Infortunio Rebic: quando tornerà l’attaccante del Milan (Di martedì 14 dicembre 2021) Milan, Infortunio Rebic: il croato non sarà a disposizione di Stefano Pioli prima del prossimo anno, ecco quando rientrerà Quasi impossibile il rientro di Ante Rebic in questo fine anno, per il croato del Milan infortunatosi a novembre si ipotizza il completo recupero per la partita contro la Roma il 6 gennaio. La perdita di due atleti come lui e Rafael Leao dalle caratteristiche uniche all’interno della rosa ha provocato il forte rallentamento in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021): il croato non sarà a disposizione di Stefano Pioli prima del prossimo anno, eccorientrerà Quasi impossibile il rientro di Antein questo fine anno, per il croato delinfortunatosi a novembre si ipotizza il completo recupero per la partita contro la Roma il 6 gennaio. La perdita di due atleti come lui e Rafael Leao dalle caratteristiche uniche all’interno della rosa ha provocato il forte rallentamento in campionato. Lo riporta il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

