Icardi torna in Serie A, Wanda Nara ha deciso (Di martedì 14 dicembre 2021) Mauro Icardi verso il ritorno in Serie A, arriva la notizia bomba: la mossa di Wanda Nara che spiazza tutti La vita privata di Mauro Icardi è tornata al sereno, dopo il rischio di separarsi da Wanda Nara. I due, dopo il tradimento dell’attaccante, hanno chiarito e hanno ripreso la loro consueta vita familiare. L’ex L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 14 dicembre 2021) Mauroverso il ritorno inA, arriva la notizia bomba: la mossa diche spiazza tutti La vita privata di Maurota al sereno, dopo il rischio di separarsi da. I due, dopo il tradimento dell’attaccante, hanno chiarito e hanno ripreso la loro consueta vita familiare. L’ex L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Nagatomo28 : RT @_enz29: @elliott_il @Tucoramires1 @cesololinter_19 Va bene soldato l’Inter venderà tutta la rosa così sei contento e ti do ragione Ah… - emme1908 : RT @_enz29: @elliott_il @Tucoramires1 @cesololinter_19 Va bene soldato l’Inter venderà tutta la rosa così sei contento e ti do ragione Ah… - cesololinter_19 : RT @_enz29: @elliott_il @Tucoramires1 @cesololinter_19 Va bene soldato l’Inter venderà tutta la rosa così sei contento e ti do ragione Ah… - _enz29 : @elliott_il @Tucoramires1 @cesololinter_19 Va bene soldato l’Inter venderà tutta la rosa così sei contento e ti do… - DoctorM77 : @marco_rogerio_ @guidotolomei L’unico felice nella nostra rosa di un arrivo di Icardi sarebbe Cuadrado, si torna la… -