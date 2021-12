Cingolani: "In Cdm più soldi contro i rincari in bolletta" (Di martedì 14 dicembre 2021) “In Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia”. Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione sui prezzi dell’energia di fronte alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Cerchiamo di fare un’ulteriorefacilitazione per i clienti vulnerabili, che sarà nel pacchetto in arrivo”. “Nei primi mesi del prossimo anno sono previste riduzioni degli oneri di sistema con il Decreto gasivori e una compensazione dei costi indiretti del sistema Ets”, ha detto ancora Cingolani, oltre a “misure per le aree idonee per le rinnovabili”.Fra le misure che il Mite sta valutando contro il caro bollette, per il ministro ci sono “la fiscalizzazione di una parte degli oneri di sistema; incentivi sul conto energia fotovoltaico, che potrebbe essere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “In Consiglio dei ministri porteremo un aumento dello stanziamento per il caro energia”. Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto, in audizione sui prezzi dell’energia di fronte alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Cerchiamo di fare un’ulteriorefacilitazione per i clienti vulnerabili, che sarà nel pacchetto in arrivo”. “Nei primi mesi del prossimo anno sono previste riduzioni degli oneri di sistema con il Decreto gasivori e una compensazione dei costi indiretti del sistema Ets”, ha detto ancora, oltre a “misure per le aree idonee per le rinnovabili”.Fra le misure che il Mite sta valutandoil caro bollette, per il ministro ci sono “la fiscalizzazione di una parte degli oneri di sistema; incentivi sul conto energia fotovoltaico, che potrebbe essere ...

Cingolani: "In Cdm più soldi contro i rincari in bolletta"

