Bergamo | sorpreso con 40 grammi di cocaina | arrestato pregiudicato

(Di martedì 14 dicembre 2021) Milano, 14 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hannoa Treviolo, in provincia di, un uomo di 63 anni, cittadino italiano, per possesso e spaccio di. I militari stavano monitorando l'abitazione dell'uomo per verificare l'attività di spaccio, quando da una finestra hanno visto il 63enne mentre confezionava delle dosi di droga. Entrati dalla finestra, sono stati aggrediti dalla moglie dell'uomo, che ha iniziato a strattonarli. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato 44di, 60di sostanze da taglio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un quaderno su cui venivano annotati i prezzi delle varie cessioni e oltre 1.500 euro in contanti. Il 63enne,, è stato, mentre ...

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Treviolo, in provincia di Bergamo, un uomo di 63 anni, cittadino italiano, per possesso ...I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 44 grammi di cocaina, 1.500 euro in contanti e materiale atto al confezionamento ...