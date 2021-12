Al via Yellowstone 4 su Sky Atlantic | il 14 dicembre la première da record | chi si salva tra i Dutton?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 dicembre 2021) Col debutto di4 su Skytornano i cowboy e le immense praterie del Montana che fanno da sfondo alle vicende della dinastia: l’acclamata serie tv neo-western col premio Oscar Kevin Costner è in onda anche in Italia dal 14, in tv su Skye in streaming su Now.4 su Skyva in onda con due episodi ogni martedì: scritti e prodotti da Taylor Sheridan, i dieci nuovi capitoli fanno avanzare l’epopea familiare deiesplorando sempre di più il loro viscerale legame con lo sterminato ranch di cui sono proprietari da generazioni e che difendono, anche a costo della vita, dagli attacchi incrociati di chi vorrebbe ottenerne il controllo. John, proprietario del ranch e ...