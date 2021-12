Viticoltura, con Life Green Grapes 50% fitofarmaci in meno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una difesa fitosanitaria dei vigneti sostenibile, che coniuga la riduzione dell’utilizzo dei fitofarmaci con il mantenimento della qualità e quantità delle produzioni, mantenendo la biodiversità. Questo l’obiettivo del progetto Life Green Grapes, ideato e guidato dal CREA Viticoltura ed Enologia. mgg/mrv/sat/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una difesa fitosanitaria dei vigneti sostenibile, che coniuga la riduzione dell’utilizzo deicon il mantenimento della qualità e quantità delle produzioni, mantenendo la biodiversità. Questo l’obiettivo del progetto, ideato e guidato dal CREAed Enologia. mgg/mrv/sat/ su Il Corriere della Città.

Advertising

ItaliaNotizie24 : Viticoltura, con Life Green Grapes 50% fitofarmaci in meno - CorriereCitta : Viticoltura, con Life Green Grapes 50% fitofarmaci in meno - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Viticoltura, con Life Green Grapes 50% fitofarmaci in meno - - CREA_Ricerca : RT @Agricolae1: Viticoltura sostenibile, @CREA_Ricerca : con life green grapes fino al 50% di fitofarmaci in meno - Agricolae1 : Viticoltura sostenibile, @CREA_Ricerca : con life green grapes fino al 50% di fitofarmaci in meno -