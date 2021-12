“Stasera devi dirlo”. GF Vip, faccia a faccia tra Manuel Bortuzzo e Jessica Selassié. Ma la regia censura tutto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello e gli occhi di tutti sono puntati su Manuel Bortuzzo. Lui, come altri concorrenti, potrebbero infatti decidere di lasciare la casa. Tra tutti gli addii più certi sembrano quelli di Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Lo schermidore avrebbe già lo smoking pronto mentre la cantante sarebbe obbligata all’uscita spinta da impegni di lavoro. Mistero, invece su cosa deciderà di fare il nuotatore che, nelle ore scorse, si è avvicinato di nuovo a Lulù Selassiè. Un riavvicinamento che è piaciuto ai fan che sulla pagina ufficiale di Manuel Bortuzzo si sono scatenati. “Finalmente il vero Manuel che ha smesso di combattere contro sè stesso e si è reso libero vivendo ciò che sente verso Lucrezia. Sei bello così manu, reale, umano e con le proprie contraddizioni. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello e gli occhi di tutti sono puntati su. Lui, come altri concorrenti, potrebbero infatti decidere di lasciare la casa. Tra tutti gli addii più certi sembrano quelli di Aldo Montano e Katia Ricciarelli. Lo schermidore avrebbe già lo smoking pronto mentre la cantante sarebbe obbligata all’uscita spinta da impegni di lavoro. Mistero, invece su cosa deciderà di fare il nuotatore che, nelle ore scorse, si è avvicinato di nuovo a Lulù Selassiè. Un riavvicinamento che è piaciuto ai fan che sulla pagina ufficiale disi sono scatenati. “Finalmente il veroche ha smesso di combattere contro sè stesso e si è reso libero vivendo ciò che sente verso Lucrezia. Sei bello così manu, reale, umano e con le proprie contraddizioni. ...

Advertising

LollipittoC : Sapete stasera come finirà? Dallo studio gli diranno:dai Alex rimani sei molto amato fuori,sei l’anima di questo… - sonosunwoo : @minholinotino lo so e per quanto ti direi 'dormi 1 oretta e poi magari studi' se tu probabilmente ti addormenti ti… - Millazena : @LaMordicchia Il primo mi manca, il secondo lo finisco stasera! Carino, lui scrive sempre benissimo, però devi legg… - io_sononessuno : 'Ciao Nò, stasera passo lì, ché devi dirmi la tua ricetta per le lenticchie' Lei felice e io di più. - erzascarletw : allora se il bus mi lascia a piedi stasera devo farmi 40 minuti in strade che non conosco per arrivare a casa guard… -