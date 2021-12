Snowboardcross, Coppa del Mondo Cervinia 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il prossimo weekend andrà in scena a Cervinia (Italia) la terza tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboardcross. In casa azzurra mancherà purtroppo Omar Visintin, che ha riportato un trauma cranico, la lussazione del gomito destro e la rottura di un tendine dopo la caduta nella gara individuale di Montafon (Austria). A tenere alto l’onore dell’Italia ci proveranno soprattutto i vincitori della prova a squadre di Montafon, ovvero Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. Il programma prevede le qualificazioni dello Snowboardcross per venerdì 17 dicembre (alle ore 11.00 quelle maschili e alle 14.30 quelle femminili), mentre sabato 18 dicembre prenderanno il via le due fasi finali alle ore 11.30. L’evento sarà visibile in diretta streaming in ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il prossimo weekend andrà in scena a(Italia) la terza tappa delladel-2022 di. In casa azzurra mancherà purtroppo Omar Visintin, che ha riportato un trauma cranico, la lussazione del gomito destro e la rottura di un tendine dopo la caduta nella gara individuale di Montafon (Austria). A tenere alto l’onore dell’Italia ci proveranno soprattutto i vincitori della prova a squadre di Montafon, ovvero Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. Ilprevede le qualificazioni delloper venerdì 17 dicembre (alle ore 11.00 quelle maschili e alle 14.30 quelle femminili), mentre sabato 18 dicembre prenderanno il via le due fasi finali alle ore 11.30. L’evento sarà visibile in direttain ...

